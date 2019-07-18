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Vali Çakacak’tan Kazım Kurt’a nezaket ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
Vali Çakacak’tan Kazım Kurt’a nezaket ziyareti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt ile Vali Çakacak bir süre sohbet etti. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt’a hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Çakacak, Eskişehir için Başkan Kurt ile birlikte uyum içinde çalışacaklarını belirtti. Vali Çakacak, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi.


Vali Özdemir Çakacak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt “Eskişehir ve Odunpazarı için birlikte uyum içinde çalışacağız. Bunu gerçekleştirmek için önümüzde bir engel yok” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:30
  1. odunpazarı

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