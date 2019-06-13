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Vali Çakacak’ın Jandarma Teşkilatı mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Jandarma Teşkilatının 180.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:09
Vali Çakacak’ın Jandarma Teşkilatı mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Vali Çakacak mesajında Jandarma Teşkilatının Türk idare sistemi içerisinde en köklü teşkilatlardan birisi olduğunu belirtti. Vali Çakacak mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;


"Türk milletinin bağrından çıkmış, kamu düzeninin korunması çalışmalarında mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman aziz milletimizin hizmetinde olan değerli teşkilat mensuplarımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Türk idare sistemi içerisinde geçmişi çok eskilere dayanan ve en köklü teşkilatlarımızdan birisi olan Jandarma Teşkilatımız, 180 yıllık birikim ve tecrübesiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin teminine ve özellikle de terörün önlenmesine yönelik çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin başarıyla sürdürmektedir. Yurdumuzun her köşesinde halkımızla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapmakta olan Jandarma Teşkilatımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına sahip olarak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini gözeten, halkın memnuniyetini sağlayan bir görev bilinci ve hizmet anlayışı ile halkımızla bütünleşmiştir. Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan Jandarma Teşkilatımızın kararlı ve özverili çalışmaları için tebrik ediyor, kuruluş yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma Teşkilatı personelimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonraki çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:09
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