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Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama mesajı

Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 98. yıl dönümü ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:40
Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı kutlama mesajı

Vali Çakacak’ın İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 98. yıl dönümü ile ilgili kutlama mesajı yayınladı.

 

Çakacak, mesajında bu eşsiz eseri hiçbir karşılık beklemeden Türk milletine hediye eden Mehmet Âkif Ersoy’u saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. İstiklâl Şairi Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınarak kahraman ordumuza ithaf edilen İstiklâl Marşı’nın; aziz milletimizin imkânsızlıklar içerisinde gösterdiği onurlu mücadelesinin, yurt ve bayrak sevgisinin, inancının, kararlılığının ve azminin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu ifade eden Vali Özdemir Çakacak, “İstiklâl Marşı aynı zamanda, tarih boyunca bağımsız ve hür yaşamış bir milletin kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı Kurtuluş Savaşı’nda verdiği bağımsızlık mücadelesini tüm olumsuz şartlara rağmen güçlü bir irade ile kazandığını anlatan tarihi bir belge niteliğindedir. Türk Milletinin değerlerini çok iyi bilen Mehmet Âkif Ersoy, İstiklâl Marşı’nı yazarak Kurtuluş Savaşı’nda verilen destansı mücadeleyi en iyi şekilde anlatmış, milletimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olmuş, halkımızın gönül ve ruh dünyasını öylesine çarpıcı, öylesine güzel ifade etmiştir ki İstiklâl Marşı onun kaleminden çıkıp milletimize mâl olmuştur. Mehmet Âkif Ersoy, ‘Allah bu millete bir daha İstiklâl Marşı yazdırtmasın!’ diye dua ederek, o yıllarda verilen mücadelenin büyüklüğünü en veciz şekliyle ifade etmiştir. Millî mücadelenin en çetin döneminde, milletimizin yeniden dirilişine ve şahlanışına vesile olan bu eşsiz eser, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:40
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