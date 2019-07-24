Vali Çakacak’ın “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” kutlama mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Çakacak, mesajında, "Yazılı ve görsel basın; kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, insanlar arasında düşünce ve kanaat alışverişinin sağlanması ve ülkede sosyal dayanışmanın temini açısından önemli görev ifa etmektedir. Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basın, toplumun geniş kesimlerini etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken; ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin getirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri ve hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Basın özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli bir olgudur. Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanmasında ve kamuoyunu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının ve gazetecilerin görevlerini yerine getirirken en iyi koşulların sağlanması, çalışanların hak ve sorumluluklarının gelişmiş demokrasiler seviyesinde olması gerekmektedir. Eskişehir’imizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemizin gelişmesine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların önemli katkı sağladığına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, basında sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde, sorumlu gazetecilik anlayışıyla görevlerini en güzel şekilde yerine getirmeye çalışan tüm basın mensuplarımızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.