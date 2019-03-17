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Vali Çakacak’ın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

17 Mart 2019 Pazar 16:31
Vali Çakacak’ın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Çakacak mesajında, “Türk ve dünya tarihinde unutulmaz bir iz bırakan ve bu vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlıkların yaşandığı Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümünü hep birlikte idrak ediyoruz. Tarihimizdeki zaferler, vatan ve bağımsızlık söz konusu olunca milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatıdır. Çanakkale Savaşı, bunun en seçkin örneklerindendir. Milletimizin azmi ve kararlılığı sayesinde üstün bir zaferle sonuçlanan Çanakkale Savaşı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının da temel taşlarından biri olmuştur. Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma milletimize hem zaferi getirmiş hem de Kurtuluş Savaşı’mız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Hepsinden önemlisi Çanakkale Zaferi; vatanı, dini, hürriyeti ve istikbâli söz konusu olduğunda Türk Milleti’nin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu yönüyle Çanakkale Zaferi, dün olduğu gibi bugün de, milletimiz, ülkemiz ve geleceğimiz üzerine plân kuranlar için hiçbir zaman unutmamaları gereken bir derstir. Asırlarca, birlik ve beraberliğin tesisi ve toplum içinde kardeşlik ruhunun canlı tutulmasıyla bu günlere gelinmiştir. Bundan sonra da bu birlik ve beraberliğin güçlendirilmesiyle yarınlarımız, hiç kuşkusuz bugünlerimizden daha güzel ve aydınlık olacaktır. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere bu vatanı, bayrağı ve istiklâli bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan, geçmişten bugüne gerek istiklâlimiz gerekse bölünmez bütünlüğümüzü müdafaa uğruna kendini feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:31
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