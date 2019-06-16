Vali Çakacak, yağmur ve doludan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, geçen günlerde Odunpazarı ve Seyitgazi ilçelerine bağlı mahallelerde etkili olan şiddetli yağmur ve dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Vali Çakacak merkez Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı, Türkmentokat, İmişehir ve Seyitgazi ilçesine bağlı Aksaklı, Büyükdere Mahallerindeki zarar gören tarım arazilerini yerinde gözlemledi. Devletin, olayın yaşandığı andan itibaren tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ve zarar tespit çalışmalarının ise en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Mahalle muhtarlarının ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Özdemir Çakacak, mağduriyetlerin giderilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlardan morallerini bozmamasını isteyen Çakacak, imkan varsa tarlaların tekrar yeni bir ürüne hazırlanabileceğini belirtti. Buna ek olarak tarım sigortalarının önemine değinen Özdemir Çakacak, “Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetkârıyız” şeklinde konuştu.

Vali Çakacak’a inceleme esnasında Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Seyitgazi Kaymakamı Murat Demirbilek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen, İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir AFAD Müdürü Recep Bayar ve ilgiler eşlik etti.