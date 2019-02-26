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Vali Çakacak ve Büyükelçi Yerhov, Eskişehirli sanayicilerle bir araya geldi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlenen toplantıda Eskişehirli sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

26 Şubat 2019 Salı 09:48
Vali Çakacak ve Büyükelçi Yerhov, Eskişehirli sanayicilerle bir araya geldi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, düzenlenen toplantıda Eskişehirli sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.


Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya; Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Rusya Federasyonu Ticaret Ateşesi Aydar Gashugullin, sanayici ve iş adamları katıldı.


Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkilerin daha çok gelişmesinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Vali Çakacak, heyetin Eskişehir’de gerçekleştireceği temaslar neticesinde edinecekleri bilgilerin iki ülke ilişkilerine katkıda bulunmasını arzu etti. Vali Çakacak, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Yerhov’u ve beraberindeki heyeti Eskişehir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticari dostluğun gelişmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.


Toplantıda, Türkiye-Rusya ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi ve olası işbirlikleri konuları ele alındı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:48
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