Vali Çakacak, valilik içindeki müdürlükleri ziyaret etti

Valilik içindeki müdürlükleri ziyaret eden Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, resmi iş ve işlemlerini takip eden vatandaşlarla sohbet ederek, istek ve talepleri dinledi.

Fırsat buldukça resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çakacak, sırasıyla; İl Yazı İşleri Müdürü Serhan Yavuz, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nihat Bahar, İl Nüfus Müdürü Ahmet Nuri Oğuz, İdare Hizmetler Şube Müdürü Zafer Baycan, Bilgi İşlem Şube Müdürü Nurten Toksoy ve Valilik binası içinde yer alan ‘Açık Kapı’ birimi ile güvenlik noktalarını ziyaret etti. Vali Çakacak, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşlar tarafından iletilen talep ve önerilere hassasiyetle davranması gerektiğini söyledi. Kamu görevi yapan herkesin vatandaşlara karşı güler yüzlü, sevecen ve yardımsever olmasını isteyen Vali Çakacak, kapılarının her zaman sonuna kadar vatandaşa açık olduğunu bildirdi.

Vatandaşların şahsen gelerek, internet üzerinden ya da cep telefonlarına yükleyecekleri mobil uygulama yoluyla ‘Açık Kapı’ bürolarına başvurabileceklerini hatırlatan Vali Çakacak, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesini hedefleyen vatandaş odaklı ‘Açık Kapı’ hizmetlerinden vatandaşların çok büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.