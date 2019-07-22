Vali Çakacak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Alkan’ı kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazandığı sürecin içerisinde yere alan şeker fabrikalarının önemine dikkat çeken Vali Çakacak, “Ülkelerin ülkelerle rekabet halinde olduğu bir dönemde, Şeker Fabrikaları sanayimizin temelinin teşkil edilmesinde önemli yere sahiptir. dedi.

Sanayi ve ticaret alanında Eskişehir’in çok ileri bir durumda olduğunu ifade eden Vali Çakacak, Eskişehir’in; nitelikli sanayi tesisleriyle, güçlü sermaye hacmiyle, işgücü ve pazarlama olanaklarıyla dünya ile rekabet edebilecek bir noktaya geldiğini söyledi. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nın kurulduğu dönemde Türkiye’nin sanayileşme sürecine büyük katkılar sağladığını bildiren Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti konuşma esnasında dile getirdi.

Ziyareti kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Alkan ise yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgiler verdi. Türkiye genelinde kuruma bağlı tüm işletmeleri yerinde incelemek istediklerini aktaran Genel Müdür Alkan, “Yerinde yaptığımız incelemeler esnasında, üzerinde durduğumuz önemle konuları pancar üreticilerimizle görüşme fırsatı buluyoruz.” şeklinde konuştu.