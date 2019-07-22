0553 313 94 23

Vali Çakacak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Alkan’ı kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
Vali Çakacak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Alkan’ı kabul etti

Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Mücahit Alkan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.


Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığını kazandığı sürecin içerisinde yere alan şeker fabrikalarının önemine dikkat çeken Vali Çakacak, “Ülkelerin ülkelerle rekabet halinde olduğu bir dönemde, Şeker Fabrikaları sanayimizin temelinin teşkil edilmesinde önemli yere sahiptir. dedi.


Sanayi ve ticaret alanında Eskişehir’in çok ileri bir durumda olduğunu ifade eden Vali Çakacak, Eskişehir’in; nitelikli sanayi tesisleriyle, güçlü sermaye hacmiyle, işgücü ve pazarlama olanaklarıyla dünya ile rekabet edebilecek bir noktaya geldiğini söyledi. Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası’nın kurulduğu dönemde Türkiye’nin sanayileşme sürecine büyük katkılar sağladığını bildiren Vali Çakacak, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti konuşma esnasında dile getirdi.


Ziyareti kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Alkan ise yapılan çalışmalar hakkında Vali Çakacak’a bilgiler verdi. Türkiye genelinde kuruma bağlı tüm işletmeleri yerinde incelemek istediklerini aktaran Genel Müdür Alkan, “Yerinde yaptığımız incelemeler esnasında, üzerinde durduğumuz önemle konuları pancar üreticilerimizle görüşme fırsatı buluyoruz.” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano öldü
    1. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    2. Bozyazı’da denize giren 62 yaşındaki..
    3. Sarıçam Deresi’nde hummalı temizlik..
    4. GRAFİKLİ - Genç sporcular zirvede
    5. Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini..
    6. Diyarbakırlı karateci Sena’dan çifte..
    7. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 23..
    8. AOSB’de ‘İş Planı Hazırlama’ eğitimi
    9. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve..
    10. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    11. Fındık üreten illerin milletvekilleri..
    12. Kamil Aydın: S-400 anlaşması NATO..
    13. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    14. Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk..
    15. Bağırsak iltihabı bitkisel çözüm
    16. FETÖ şüphelisi eski komiser..
    17. Off-Roadçıların çamurla mücadelesi..
    18. Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    19. İl Müdürü Çelik’ten ilçe ziyaretleri
    20. Türkiye genelinde Tüketici Hakem..
    21. MŞÜ’de “Mimatoy Minikler Matematikle..
    22. ETSO Başkanı Yücelik:“Erzurum..
    23. Vali Çakacak, Türkiye Şeker..
    24. Kriz büyüyor! İngiltere bayrağı..
    25. HDI Sigorta'dan "Kaza Yeri Destek..
    26. Bir İngiliz Antropoloğun Gözünden 31..
    27. 'ABD hasmane tutum sergilerse karşı..
    28. Malezya'da seçmeli Türk Okçuluğu dersi..
    29. Osmaneli lösemili çocuklar için bir..
    30. Ailelere ’rota virüsü’ uyarısı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..