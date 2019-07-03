Vali Çakacak, LGS’de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

Vali Özdemir Çakacak, Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri küçük altın ve çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

1 Haziran’da yapılan 2019 yılı ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava Türkiye genelinde 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katıldı. Eskişehir okullarından da 9 bin 347 öğrenci sınava katılım gösterdi. Gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı’nda Türkiye genelinde 565, Eskişehir’de ise 9 öğrenci soruların hepsini doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Eskişehir’deki okullardan tam puan alma başarısını gösteren öğrencilere Valilik Binası’nda ödül töreni düzenlendi. Öğrenciler, Yusuf Eydemir, Emine Çorapsız, Atilla Özılgın, Zehra Tuba, Ahmet Toktaş, Hasan Emir Su, Süleyman Demir, Ahmet Can Uysal, Çağatay Burak Kaya’yı başarılarından dolayı kutlayan Vali Çakacak, Eskişehir’i eğitim seviyesi yüksek bir il olarak değerlendirdi. İl genelinde 9 öğrencinin Liselere Geçiş Sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını kaydeden Vali Çakacak, Türkiye genelinde 565 öğrencinin Eskişehir’den ise 9 öğrencinin bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 28’inci olan Eskişehir’in bu yıl 7’nci sıraya yükseldiğine dikkat çeken Vali Çakacak, “İlimiz önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda önemli bir başarı elde ederek, genel ortalamalara göre Türkiye 7’ncisi olmuştur. Bu başarıda şüphesiz ki öğrencilerimizin kendi azim ve gayretlerinin yanında öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, ailelerimizin çok büyük katkısı vardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en ideal şekilde yetiştirip geleceğe hazırlayarak son derece kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, “Bu kutsal görevi büyük bir özveri içerisinde yerine getiren tüm öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden şimdiden ileriye dönük hedef belirlemelerini isteyen Vali Çakacak, “Kendinize şimdiden geleceğinizle ilgili hedefler belirleyin. Hedefinize ulaşma yolunda büyük bir azim ve gayret içerisinde çalışın. Sizler, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak büyük insanlar olursunuz inşallah. İleride bizlerin bulunduğu makamlara sizler oturacaksınız” diye konuştu.

Ödül töreninde; Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğrenciler ve aileleri hazır bulundu.