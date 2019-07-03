0553 313 94 23

Vali Çakacak, LGS’de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

Vali Özdemir Çakacak, Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri küçük altın ve çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
Vali Çakacak, LGS’de tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi

Vali Özdemir Çakacak, Liselere Geçiş Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri küçük altın ve çeşitli hediyeler vererek ödüllendirdi.


1 Haziran’da yapılan 2019 yılı ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava Türkiye genelinde 1 milyon 29 bin 555 öğrenci katıldı. Eskişehir okullarından da 9 bin 347 öğrenci sınava katılım gösterdi. Gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı’nda Türkiye genelinde 565, Eskişehir’de ise 9 öğrenci soruların hepsini doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Eskişehir’deki okullardan tam puan alma başarısını gösteren öğrencilere Valilik Binası’nda ödül töreni düzenlendi. Öğrenciler, Yusuf Eydemir, Emine Çorapsız, Atilla Özılgın, Zehra Tuba, Ahmet Toktaş, Hasan Emir Su, Süleyman Demir, Ahmet Can Uysal, Çağatay Burak Kaya’yı başarılarından dolayı kutlayan Vali Çakacak, Eskişehir’i eğitim seviyesi yüksek bir il olarak değerlendirdi. İl genelinde 9 öğrencinin Liselere Geçiş Sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını kaydeden Vali Çakacak, Türkiye genelinde 565 öğrencinin Eskişehir’den ise 9 öğrencinin bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldığını söyledi. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 28’inci olan Eskişehir’in bu yıl 7’nci sıraya yükseldiğine dikkat çeken Vali Çakacak, “İlimiz önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda önemli bir başarı elde ederek, genel ortalamalara göre Türkiye 7’ncisi olmuştur. Bu başarıda şüphesiz ki öğrencilerimizin kendi azim ve gayretlerinin yanında öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, ailelerimizin çok büyük katkısı vardır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en ideal şekilde yetiştirip geleceğe hazırlayarak son derece kutsal bir görevi yerine getiren öğretmenlere ve okul idarecilerine teşekkürlerini ileten Vali Çakacak, “Bu kutsal görevi büyük bir özveri içerisinde yerine getiren tüm öğretmenlerimizi canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerden şimdiden ileriye dönük hedef belirlemelerini isteyen Vali Çakacak, “Kendinize şimdiden geleceğinizle ilgili hedefler belirleyin. Hedefinize ulaşma yolunda büyük bir azim ve gayret içerisinde çalışın. Sizler, ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak büyük insanlar olursunuz inşallah. İleride bizlerin bulunduğu makamlara sizler oturacaksınız” diye konuştu.


Ödül töreninde; Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğrenciler ve aileleri hazır bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Imelda Marcos'un doğum günü için düzenlenen etkinlik hastanelik etti
    1. Imelda Marcos'un doğum günü için..
    2. Doğal havuzlar keşfedilmeyi bekliyor
    3. Akbank Private Banking'e ödül
    4. AP'nin başkanlığına yine bir İtalyan..
    5. Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden ‘Sakın..
    6. Pamukkale’de yaz spor kursları açıldı
    7. Vanlı öğrenciler İstanbul’a uğurlandı
    8. Yozgat'ta silahlı kavga: 5 yaralı
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    10. Pakistan’da bot alabora oldu
    11. Real Madrid, Fabien Causeur ile 3..
    12. (Özel) Ekmek parasını erkeklerle..
    13. Türkiye Gazetesi’nden Başkan Çatal’a..
    14. KodlAğrı Şampiyonları Estonya’yı..
    15. NLP kursiyerleri sertifikalarını aldı
    16. Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı..
    17. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
    18. Milli Mücadele ruhu 100. yıl dönümünde..
    19. Giresun Liman sahasında yaşanan..
    20. ATSO Başkanı Çetin’den Haziran..
    21. Vali Kaymak’tan "Samsun Roket..
    22. Putin'den kritik Türkiye ve Erdoğan..
    23. Ali Deniz yeniden Memur-Sen İl..
    24. Ordu Çevre Yolu’na yeni güzergah
    25. Türkiye'den çok sert Libya açıklaması!
    26. "Rusya ve Türkiye’nin çabaları..
    27. Sarar çiftini gasp eden kişiler..
    28. Vali Deniz’den Manisa’nın kültürel..
    29. Türkiye'den Libya'daki göçmen..
    30. Taşkesenligil’e Curling teşekkürü
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz