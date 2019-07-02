Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman’ı makamında ağırladı
Vali Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Dr.02 Temmuz 2019 Salı 12:42
Vali Özdemir Çakacak, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ı makamında ağırladı.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Kütahya Valisi Toraman’ı ilimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.
Sohbet havasında geçen ziyarette Kütahya Valisi Toraman, Eskişehir’de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyaretin ardından Kütahya Valisi Toraman, valilik binasından ayrıldı.
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