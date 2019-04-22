Vali Çakacak koltuğunu çocuklara bıraktı

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 99. Yıl Kutlama” programı kapsamında, öğrenciler Dilayda Sude Zaim ve Yiğit Bakır sırasıyla Eskişehir Valiliği koltuğuna oturdu.

Program çerçevesinde Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret eden Sami Sipahi Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Yiğit Bakır ve Dilayda Sude Zaim oturdukları Valilik koltuğunda isteklerini dile getirdi. Sırasıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü valilik makamından arayan çocuklar talimatlarda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Özdemir Çakacak, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarımızı çocuklarımıza bırakıyoruz. Bizim için apayrı bir önemi olan bir bayram. Birinci Dünya Savaşı’nda topraklarımızın düşmanlar tarafından işgal edilmesi üzerine millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını 99 yıl önce bütün dünyaya haykırıldığı gündür. Aynı zamanda Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençlerine emanet etmiştir. Dünyada eşi benzeri yok. Bugün dolayısıyla sizler Eskişehir Valisisiniz. Yetki sizlerin. Çocuklarımız bizim gururumuz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olacak. İleride çok büyük işler yapacaklarından şimdiden gösteriyorlar. Ben tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Valilik koltuğuna oturan 7. Sınıf öğrencisi Yiğit Bakır da yaptığı açıklamada, “Önce halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak isterim. 23 Nisan Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı Türk tarihinin dönüm noktalarından biridir. 23 Nisan 1920’de Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak yarısının güvencesi olan biz çocuklara armağan etmiştir. Biz de ulu önder Atatürk’ü örnek alarak yarının güvencesi olan biz çocuklara yarının gözüyle bakalım ki daha aydınlık olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım” dedi.

Program, Vali Çakacak’ın öğrenciler Yiğit Bakır ve Dilayda Sude Zaim’e verdiği hediye ve çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.