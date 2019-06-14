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Vali Çakacak, Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü münasebetiyle, İl Jandarma Komutanı J.

14 Haziran 2019 Cuma 11:53
Vali Çakacak, Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yıl dönümü münasebetiyle, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.


Jandarma Teşkilatı’nın Türk idare sistemi içerisinde geçmişi çok eskilere dayanan köklü bir kuruluş olduğunu kaydeden Vali Çakacak, İl Jandarma Komutanı J. Alb. İlhan Şen ve beraberindeki personelin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Vali Çakacak, “Gücünü yasalardan ve desteğini Aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması ve ülkemizde düzenin sağlanması gibi önemli görevleri, üstün hizmet anlayışıyla, başarıyla yerine getirmektedir” dedi.


Jandarma Teşkilatı’nın 180 yıllık birikim ve tecrübesiyle, vatandaşın huzur ve güvenliğinin teminine ve özellikle terörün önlenmesine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü bildiren Vali Çakacak, “Milletimizle dayanışma içinde hizmet etmekte olan Jandarma Teşkilatımızı kararlı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor; kuruluş yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, Jandarma Teşkilatı personelimize bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonraki çalışma hayatlarında da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:53
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