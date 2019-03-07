Vali Çakacak, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında İl Müdür Vekili Gökhan Akyıldız’dan bilgi aldı.

İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin yabancı uyruklu kişilerin ülkeye girişleri, ülkede kalışları ve ülkemizden çıkışları ile ilgili işlemlerinin yürütüldüğü kuruluşlar olduğunu ifade eden Vali Çakacak; tarihin her döneminde Türk milletinin insana değer verdiğini ve nerede bir mazlum, muhtaç insan varsa onlara her zaman yardım elini uzattığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti devletinin, bütün kurumlarıyla ülkemize sığınan yabancılara sahip çıktığını dile getiren Vali Çakacak, Türkiye’nin ülkemize sığınan yabancılar konusunda bütün imkânlarını seferber ettiğini ve bu husustaki net duruşunu herhangi bir menfaat gözetmeden tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkür eden İl Göç İdaresi Müdür Vekili Akyıldız ise verdiğin bilgide, "6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, taşra görevlerini Emniyet Genel Müdürlüğü’nden devralmıştır. 18 Mayıs 2015 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan devirle birlikte bugüne kadar İl Emniyet Müdürlüklerinin Yabancılar Şube Müdürlüklerince yapılan yabancılarla ilgili bütün işlemler, İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır” dedi.

Günün anısına müdürlük ziyaret defterini imzalayan Vali Çakacak, kurum içerisindeki birimleri de gezdi. Yapılan iş ve işlemler hakkında personelden bilgi alan Vali Çakacak, daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden ayrıldı.