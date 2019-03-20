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Vali Çakacak, Eskişehirli mesleki örgütlerin başkanlarıyla bir araya geldi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “İstihdam Seferberliği 2019” tanıtımı ve istihdam teşvikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere kamu kurumu niteliği taşıyan mesleki örgütlerin başkanlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:58
Vali Çakacak, Eskişehirli mesleki örgütlerin başkanlarıyla bir araya geldi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, “İstihdam Seferberliği 2019” tanıtımı ve istihdam teşvikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere kamu kurumu niteliği taşıyan mesleki örgütlerin başkanlarıyla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.


Valilik Makam Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, İŞ-KUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Sezer, Sosyal Güvenlik İl Müdür Vekili İbrahim Kısa ve ilgililer katıldı.


Tüm odaları, özel sektör temsilcilerini ve iş insanlarını “İstihdam Seferberliği 2019” kampanyasına katkıda bulunmaya davet eden Vali Çakacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak’ta düzenlenen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda, iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlattı. Bu çağrıya herkesin kulak vermesini isteyen Vali Çakacak, “Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Özel sektörümüz ise dünyanın her tarafında kendisinden övgüyle söz ettiren iş insanlarımızdan oluşmaktadır. Devletimizin sağladığı bu desteklemeler sayesinde iş insanlarımız daha fazla istihdam sağlayacak, vatandaşlarımız iş sahibi olacak, bu sayede sosyal barışa katkı sağlanacak ve ekonomik büyüme hızlanacaktır. Tüm odalarımızı, özel sektörümüzü ve iş insanlarımızı ‘İstihdam Seferberliği 2019’ kampanyasına katkıda bulunmaya davet ediyorum” dedi.


Toplantıda, istihdam seferberliğinin hem çalışan hem de işveren açısından bir fırsata dönüştürülmesi, kentteki istihdamın dolayısıyla da üretimin arttırılarak il ve ülke ekonomisine katkı sunulması konusunda yapılması gerekenler görüşüldü.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:58
  1. doğa

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