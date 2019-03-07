0553 313 94 23

Vali Çakacak DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 16:24
Vali Çakacak DSİ 3. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Murat Gül’den bilgi aldı.

 

Eskişehir il merkezi olmak üzere; Kütahya, Bilecik, Sakarya illeri ile Ankara’nın Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinin Sakarya Nehri kıyısında kalan 27 yerleşim biriminin DSİ 3. Bölge Müdürlüğü görev alanı içerisinde yer aldığını dile getiren Bölge Müdürü Gül, bölge hudutları içerisinde yer alan geniş tarımsal alanın sulama ihtiyacını karşılayabilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

 

İnsanoğlunun yaşamında suyun çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Vali Çakacak, “Su, oksijenden sonra insan yaşamı için en önemli ikinci gereksinimdir. Canlıların temel enerji kaynağı olan suyun kıymetini hepimiz bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

 

Sözlerinin sonunda Vali Çakacak, verdiği bilgiler için Bölge Müdürü Gül’e ve ilgili birim yetkililerine teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:24
  1. Sakarya
  2. Kütahya
  3. Eskişehir
  4. Bilecik
  5. Ankara
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı
    1. Cahit Berkay’a fahri doktora unvanı
    2. Başsavcılıktan Berna Laçin'in beraat..
    3. Volkan patladı! Yetkililerden uyarı..
    4. Antalya'da uyuşturucu operasyonları
    5. "Yapay resifler, bolluk bereket..
    6. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8..
    7. Elazığ’da ‘Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı..
    8. Altının kilogramı 225 bin 350 liraya..
    9. Milletvekili Ödünç kandil simidi..
    10. İsmet Yıldırım:”Mahallelerin..
    11. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    12. Fahri trafik müfettişliği görev ve..
    13. Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli..
    14. İl Genel Meclisi son toplantısını yaptı
    15. Kastamonu’da Alacak Sigortaları..
    16. İbn-i Sina’nın İrlanda diline..
    17. Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması
    18. Buteflika'dan "gösterilere sızma..
    19. Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için..
    20. AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı,..
    21. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ve..
    22. Döviz kurları
    23. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    24. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    25. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    26. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    27. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    28. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    29. Bozüyük Belediyesi Aksu Tekke köyü..
    30. “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı