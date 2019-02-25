Vali Çakacak, Bilecik Tugay Komutanı Tuğg. Bulut’u kabul etti Vali Özdemir Çakacak, Bilecik 2.

Vali Özdemir Çakacak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut’u makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Bulut’u Eskişehir’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak’a teşekkürlerini ileten Tuğgeneral Bulut da günün anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.