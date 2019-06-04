0553 313 94 23

Vali Çakacak, Bayram Namazını Reşadiye Camii’nde kıldı

Bayramı namazını Reşadiye Camii’nde kılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, namaz sonrası cami cemaati ile bayramlaştı.

04 Haziran 2019 Salı 09:42
Vali Çakacak, Bayram Namazını Reşadiye Camii’nde kıldı

Bayramı namazını Reşadiye Camii’nde kılan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, namaz sonrası cami cemaati ile bayramlaştı.


Namaz sonrası cemaatle tek tek bayramlaşan Vali Çakacak, cami çıkışı vatandaşlara ve çocuklara simit ikram etti. Sahip olunan güzelliklerin, Ramazan Bayramı’nın sevincinin arkadaşlarla, akrabalarla, dostlarla, engelli, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarla; yaşlılarla; şehit aileleri ve gazilerle paylaşılması gerektiğini vurgulayan Vali Çakacak, herkesin, ailesi ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini diledi.


Namaza gelen çocuklarla yakından ilgilenen Vali Çakacak, “Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu; dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu herkesle yaşamalı ve yaşatmalıyız” dedi.


Daha sonra Reşadiye Camii’nden ayrılan Vali Çakacak, Eskişehirspor taraftarlarıyla birlikte Vişnelik Hava Şehitliği’ne giderek şehitler için dua etti. Vali Çakacak, vatan sevdasıyla kutsal bildiği değerler uğruna canını feda etmekten çekinmeyen şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diledi.


Vali Çakacak’a; İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 09:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetlidir"
    1. "Bu pençe kartal pençesi gibi..
    2. Dolandırıcılara ‘Kobra’ operasyonu
    3. “Bayram gönüllere girmek için fırsattır”
    4. Elazığ'da şehit asker için tören
    5. Rusya'da Ramazan Bayramı
    6. Yurtta hava durumu
    7. Vali Çakacak, Bayram Namazını Reşadiye..
    8. Bayramımız bayram olsun
    9. Sudan’da kanlı müdahale! 35 gösterici..
    10. Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist..
    11. Yarım asırdır süpürge yapıyor
    12. İsveç’te bayram namazı coşkusu
    13. Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit..
    14. İngiltere’den engellilere akülü..
    15. Gedik Namazgah’ında Bayram Namazı
    16. Kosova’da Ramazan Bayramı coşkuyla..
    17. Bayram namazı sonrası devlet milletle..
    18. Uzun tatil davulcuları da vurdu
    19. Pamuk Sesler Korosu ve Ritm Grubu..
    20. Antalya’da Yörüklerin yayla göçü..
    21. Bahçeli’den bayram sabahı Türkeş’in..
    22. Bakan Soylu Kato Dağı’nda
    23. Çektiği fotoğraflarla çocuklara umut..
    24. Kato Dağı'nda bayram namazı
    25. Gemiç Mahallesinde kabir ziyareti
    26. Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı
    27. Park halindeki otomobile çarptı: 2..
    28. Hayri Baraçlı, mesai başındaki..
    29. Vatandaş bayramda mezarlıklara akın..
    30. Babası seçildi, oğlu muhtar oldu
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Akit'e atılan çamurun ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Murat Alan' açıklaması
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!