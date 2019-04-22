Vali Çakacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını ve tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan bir mesaj yayınladı.

Vali Çakacak, mesajında, “Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ve millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığının tüm dünyaya ilan edildiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 99.yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 1’inci Cihan Harbi sonunda işgal edilen vatan topraklarının düşmandan ancak milletin azim ve kararıyla kurtulacağını her fırsatta dile getiren Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak İstiklâl Mücadelemizin milletin temsilcileri eliyle yürütülmesini sağlamıştır. Kurtuluş Savaşı’nı büyük bir başarıyla yöneten Meclisimiz, tüm olumsuz şartlara rağmen millî mücadeleyi zaferle sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin esaret kabul etmeyeceğini, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak ve yaşatacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Türkiye, Kurtuluş Savaşı’nı verdiğimiz o zor günlerden bu yana kendi insanına hep güvenmiş ve ne olursa olsun millî egemenliğine hep sahip çıkmıştır. Sonrasında ilerleyen yıllar içerisinde cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmış, hemen her alanda elde ettiğimiz tarihî başarılarla birlikte bölgesine model teşkil eden, bölge ülkeleri tarafından örnek alınan bir ülke konumuna yükselmiştir. Türkiye’miz bugün de, tarihî tecrübesine yaraşır bir sorumlulukla, geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı’mızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyor; aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak kutladığımız bu anlamlı günün dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.