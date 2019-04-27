Vali Çağatay’dan Tatvan Halk Kütüphanesi ziyareti
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.27 Nisan 2019 Cumartesi 14:00
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan ilçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Bazı programlara katılmak üzere Tatvan’a gelen Vali Oktay Çağatay, ilçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile birlikte Tatvan Kültür Merkezinde faaliyet gösteren Tatvan Halk Kütüphanesini ziyaret etti. Kütüphanenin durumuyla ilgili Halk Kütüphanesi Müdürü Bilgül Saka’dan bilgi alan Vali Çağatay, burada ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Çağatay, öğrencilere başarı ve zihin açıklığı diledi.
YORUM YAZ