Vali Çağatay’dan şehit ailesine bayram ziyareti Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Şehit Köy Korucusu Çetin Karabulut’un ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Şehit Köy Korucusu Çetin Karabulut’un ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Şehit eşi Kadriye Karabulut tarafından karşılanan Vali Oktay Çağatay, Şehidin ailesi ile sohbet etti ve Ramazan Bayramlarını kutladı.

Ziyaret çıkışında diğer apartman sakinlerinin ikramlarını geri çevirmeyen Vali Çağatay, apartmanda şeker toplayan çocuklarla sohbet ederek herkesin Ramazan Bayramını kutladı.

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