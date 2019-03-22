Vali Çağatay’dan Kaymakam Özkan’a ziyaret Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tatvan ilçesine gelen Vali Oktay Çağatay, Tatvan ziyareti kapsamında Kaymakam Mehmet Ali Özkan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Mehmet Ali Özkan ve kurum amirleri tarafından kaymakamlık bahçesinde karşılanan Vali Oktay Çağatay, daha sonra kaymakamlık makamına geçerek Özkan’la bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Özkan, ilçedeki son durumla ilgili bilgi verdi.

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