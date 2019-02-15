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Vali Çağatay’dan asker ve öğrencilere ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bölükyazı Jandarma Karakolu ve Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

15 Şubat 2019 Cuma 16:51
Vali Çağatay’dan asker ve öğrencilere ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bölükyazı Jandarma Karakolu ve Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir ile birlikte merkez Bölükyazı Köyünde bulunan Bölükyazı Jandarma Karakolunu ve Edip Safter Gaydalı Yatılı Bölge ortaokulunu (YBO) ziyaret etti. İlk olarak Bölükyazı Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Çağatay,karakol personeli tarafından karşılandı. Karakol binasında gezerek inceleme yapan Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir’den Bölükyazı karakolunda görevli iken hayatını kaybeden şehitlerile karakolun sorumluluk bölgesinde bulunan gözetleme sahaları ve üs bölgeleri hakkında bilgi aldı. Vali Çağatay, karakoldaki erbaş ve erlerle tek tek görüşerek sıkıntılarını dinledi.


Daha sonra Edip Safter Gaydalı Yatılı Bölge Ortaokuluna geçen Vali Oktay Çağatay, Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Öztürk ve öğretmenler tarafından karşılandı. Vali Çağatay, öğretmenler ile kısa bir toplantı yaparak okulun eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Derste olan öğrencileri de ziyaret eden Vali Çağatay, sınıfları gezerek tek tek öğrencilerle yakından ilgilendi. Eğitim-öğretim yılının başarı ile geçmesi dileklerinde bulunan Vali Çağatay Bölükyazı köyünden ayrıldı.


Dönüş yolu üzerinde bulunan Tatvan İlçesi Küçüksu Karakolu yol kontrol arama noktasında duran Vali Oktay Çağatay, yol araması yapan jandarma ve güvenlik korucuları ile görüşerek uygulamalarını izledi. Vali Çağatay, görevlilere kolaylık dileyerek bölgeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:51
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