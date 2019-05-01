Vali Çağatay’da “1 Mayıs” mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Çağatay; emeğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin timsali olan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Vali Çağatay, “İlimizin ve ülkemizin gelişme ve kalkınma hamlelerine emekleri ve alın terleriyle büyük katkı sağlayan, özverili çalışmalarıyla üretimin en önemli unsuru olan işçilerimiz, ülkemizin huzur ve refah ortamına erişmesine önemli katkı sağlamaktadırlar. Bu anlamlı günün hem işçilerimizin kendi arasında dayanışmayı hem de diğer sosyal kesimler arasında diyalog ve işbirliğini geliştireceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle işçi emeklileri, kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimin gününü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.