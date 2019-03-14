Vali Çağatay: Terörü gündemimizden çıkaralım

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Sizlerden ricamız, memleketin gündemi Türkiye ile aynı olsun, çocukları sağlıklı ortamda yetiştirmek olsun gündemimiz terör olmasın. Terörle ilgili gündemi çıkaralım” dedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen 2019 yılı İstihdam Seferberliği toplantısına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İsmetullah Altun, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Sadullah Korkut, İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez, STK temsilcileri ve işverenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis’te 5 ay önce göreve başladığını belirterek, “Çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Her bir ilçemiz farklı bir güzelliğe sahip. Tatvan, Ahlat, Hizan farklı bir coğrafyada yer alıyor. Sermaye huzur sever. Bunun için siz iş adamları da mücadele ediyorsunuz. Bunun için terörü gündemimizden çıkarmamız gerekiyor” dedi.







“İl genelinde 312 milyon TL sosyal yardım yapıldı”

Vali Çağatay, istihdam seferberliğinin hayırlı olmasını dileyerek, “Kazanç kapısı açılarak yeni iş imkanları sunulacaktır. Bitlis’te 5 aylık görev sürem oldu. Doğu Anadolu’nun tam doğusundayız. Çok güzel bir doğamız var. Ahlat, Tatvan, Hizan harika bir coğrafya. 450 bin dekara yakın bir coğrafyamız var. Yaş ortalamamız 22. Türkiye ortalaması 32. Trakya’da 25. Olağanüstü bir genç potansiyelimiz var. İş-Kur Bitlis’te çeşitli adlar altında geçtiğimiz yıl 80 milyona yakın destek sağlamış. Acı bir rakam söyleyeyim. İl genelinde 312 milyon TL sosyal yardım yapıldı. Bazıları eleştiriyor. Katılıyorum. Bu bir sonuçtur. Bu bir ihtiyaçtır. Meydana geliyor. Bizlerde bunu kapatmak zorunda kalıyoruz. Yapılan anketlerin tamamında memleketin birinci gündemi işsizlik. Bu iyi bir şey. İstanbul ile aynı sorunu konuşuyoruz. Sermayenin ana amacı güvenli bir şekilde yüksek kar sağlamaktır. Bu Türkiye’nin tamamında geçerlidir. Tekstil atölyelerinin ne halde olduğunu buradaki tekstilcilerimiz bilir. Halbuki, burada kiralar ucuz. OSB’lerimiz boş. Destekler var. Gelip burada üretsinler. Bu insanların buraya gelmesi ve gençlere de destek vermesi gerekir. Sizlerden ricamız memleketin gündemi Türkiye ile aynı olsun. Çocukları sağlıklı ortamda yetiştirmek olsun. Gündemimiz terör olmasın. Terörü gündemimizden çıkaralım. Bitlis bu konuda gündemden düşmüş vaziyette. Bitlis o kadar güvenli bir yer ki, asayiş ile ilgili konularda çok net söylüyorum. Bitlis’te, İstanbul’un herhangi bir mahallesinin 2 sokağı kadar olay olmuyor. Bu algı ile ilgili bir kez daha düşünmemiz gerekiyor. Bu kadar oluşturulan imkan sizleri daha iyi yerlere getirecektir. Siz burada istihdama katkı sağlarsanız, bizler de bu kadar sosyal yardım dağıtmayız. Yeni istihdam seferberliğinin başta Bitlis olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Programda istihdam seferberliği paydaşları olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü İsmetullah Altun, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Sadullah Korkut, İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez ve Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Cengiz Şahin de birer konuma yaptılar.

Program İş-Kur İl Müdür Yardımcısı Ercan Gön tarafından yapılan destek sunumlarının ardından sona erdi.