Vali Çağatay, cezaevindeki iftar programına katıldı
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programına katıldı.29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:34
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programına katıldı.
İnfaz kurumunda Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Adalet Komisyonu Başkanı Uğur San, hakim ve savcılar ile cezaevi çalışanları tarafından karşılanan Vali Çağatay, cezaevinde yapılan ibadethanenin açılışını yaptı.
İl Müftüsü Faysal Geylani’nin dua yapmasının ardından ise iftar açıldı.
Programın sonunda ibadethanenin yapımında emeği geçenlere plaket takdim edildi.
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