Vali Çağatay, Ahlat’ta gezi ve incelemelerde bulundu

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat’ta gezi ve incelemelerde bulundu.

İlk olarak Ahlat Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Mustafa Akgül ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Çağatay, haftalık olağan güvenlik toplantısını gerçekleştirdi. Ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Vali Çağatay, Ahlat Merkez Yatılı Bölge Okulunu da ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Çağatay, öğle yemeğini öğrencilerle birlikte yedi. Vali Çağatay öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferansla Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Ahlat’ta yapımı tamamlanan 50 personel kapasiteli Polis Güvenlik Noktası’nın açılışını gerçekleştirerek ilçe ziyaretini sonlandırdı.