0553 313 94 23

Vali Büyükakın’ın ’’24 Temmuz Basın Bayramı’’ mesajı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ’’24 Temmuz Basın Bayramı’’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
Vali Büyükakın’ın ’’24 Temmuz Basın Bayramı’’ mesajı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ’’24 Temmuz Basın Bayramı’’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Şentürk, yayımladığı mesajında, “Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşları, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görevi yerine getirmektedir. Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda yeni iletişim imkanları artarken buna paralel olarak özellikle internet kullanımıyla zenginleşen iletişim dünyasında toplum ve devlet arasında köprü olma görevi üstlenen basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ Belediyespor eski kalecisini aldı
    1. Elazığ Belediyespor eski kalecisini..
    2. Türk öğrenciler Karadağ'da tecrübe..
    3. Masat Köyü Yayla Şenlikleri düzenlendi
    4. Şanlıurfa'da otomobil devrildi!..
    5. Her gün balkonda kuşların yolunu..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Atilla ile..
    7. İntihar eden şahsın annesi: Bugün..
    8. Komando gibi tırmanıp, suda yürüyüş..
    9. 100. Yılında Erzurum Kongresi..
    10. Promosyon alıcıları Promexpo Fuarı'nda..
    11. Akdamar Kilisesi fotoğraf sergisi Aya..
    12. TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü
    13. "İstanbul'da kayıtlı Suriyelilerle..
    14. (Özel) Eski sevgilisini ve annesini..
    15. ABD'ye F-35 darbesi! İki ülke üretim..
    16. Türkiye Belediyeler Birliğinden..
    17. Beykoz’da sokak hayvanları yuvasız..
    18. Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı
    19. İran'dan ABD'ye yeni mesaj: Hazırız
    20. Ceza kesen polise tuhaf tepki:..
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi