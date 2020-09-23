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Korona Virüs Vali böyle duyurdu: Bundan sonra kesilen cezalar vatandaşın canını yakacak
Korona Virüs

Vali böyle duyurdu: Bundan sonra kesilen cezalar vatandaşın canını yakacak

​İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, bundan sonra koronavirüs cezalarının, halkın canını yakacağını ve böylece caydırıcı olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 18:01:00 -
Vali böyle duyurdu: Bundan sonra kesilen cezalar vatandaşın canını yakacak

Beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğini denetleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cezalar caydırıcı olacak

Esnaf ziyaretlerinin ardından gazetecilere konuşan İzmir Valisi Köşger, genel olarak kurallara uyulduğunu söyledi ve bu durumdan memnuniyetini dile getirdi. Geçen haftaya nazaran vaka sayılarının da azaldığını ifade eden Köşger, bundan sonra daha keskin cezaların geleceğini dile getirdi.

Cezaların tahsil edileceğini vurgulayan Vali Köşger, “Bundan sonra, vatandaşlar kesilen cezaları ödemeden kamuda yapılacak işlemleri yapamaz hale gelecek, hükumetin de bu konuda bir inisiyatifi var” dedi ve bu durumun caydırıcı olması için önemli olduğunu belirtti.

Bundan sonra kesilecek olan cezaların can yakacağını da söyleyen Köşger, “Vatandaşların kurallara riayet etmesi gerekiyor.” diye konuştu. Aynı zamanda İzmir Valisi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tedbirlerin artırılmasını istediğini, söz konusu önlemlerin bu yüzden alındığını belirtti.

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