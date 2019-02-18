Vali Bilmez’in Özalp ziyareti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Özalp ilçesini ziyaret ederek Kaymakam Ferhat Vardar’dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. Muhtarlarla bir araya gelen Vali Bilmez, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde Özalp Hükümet Konağı önünde karşılanan Vali Bilmez, ilk olarak Kaymakam Vardar’ın makamında sunum eşliğinde ilçenin genel durumu ile ilgili bilgi aldı. Buradan İlçe Emniyet Amirliğine geçen Vali Bilmez, polisin sorumluluk alanı ile ilgili Emniyet Amirinden bilgi aldı. Daha sonra Adliyeyi ziyaret eden Vali Bilmez, Cumhuriyet Savcısı Talha Karaahmetoğlu tarafından adli durumla ilgili bilgilendirildi. Vali Bilmez, daha sonra muhtarlarla Halk Eğitim Merkezinde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan toplantıda, Kaymakam Ferhat Vardar selamlama konuşması yaptı. Muhtarların büyük ilgi gösterdiği toplantıda daha sonra Vali Bilmez, konuşma yaptı. Muhtarların mahallelerinde düzeni sağlamak için seçilmiş, devletin temsilcisi ve devlet tarafından görevlendirilmiş insanlar olduğunu anlatan Vali Bilmez, bundan dolayı muhtarların görev ve sorumluluğunun çok olduğunu ifade etti. Bölgedeki en büyük problemin işsizlik olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Ancak bu bölgede birde güvenlik problemi var. Terör örgütü bu bölgeye dram ve acıdan başka hiçbir şey vermedi. Bundan dolayı yatırımcılar, iş adamları bu bölgeye gelmiyor. Burada iş alanları açılsa ekonomi düzelirse işsizlik azalır. Sorunlar da bununla birlikte azalacaktır. Bizim buradan iş adamlarını kaçırmamamız gerekir. Eğer buradaki iş adamlarını buradan kaçırırsak kimse gelip burada fabrika açıp gençlerimize iş vermez. Biz gençlerimize iş bulmak zorundayız. İşte bu bölge, bu il bizim gelin sahip çıkalım. Van’a zarar verenlere dur diyebilelim. Buraya fayda sağlayan insanlara ekmek kazandıranlara da destek çıkalım. Siz muhtarlar bölgemizde olan bitenleri görün. Şiddetle hiçbir şey çözülemez. Biz sizden terör örgütüne net tavır koymanızı istiyoruz. Özalp’te iyi şeyler de oluyor. Vatandaşımızdan birçok konuda destek görüyoruz. Burada vatandaş devletimizin yanında” dedi.

Toplantı sonunda muhtarların taleplerini ve sorunlarını da dinleyen Vali Bilmez, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnafla hasbihal eden Vali Bilmez, buradan Halk Eğitim Merkezine geçerek ilçede görevli imamlarla bir araya geldi.

İmamın kültürümüzde özel bir yeri olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “İmam yaşadığı yerde, köyde, mahallede önderlik eden, rehberlik eden, yaşantısıyla örnek olan kişidir. Siz imamlar bölgenizin kanaat önderisiniz. Bundan dolayı bu ümmetin, devletin sizden beklentisi çok yüksektir. İmamların kesinlikle terör örgütüyle irtibat içerisinde olmasını istemiyoruz. Siz iyiliği anlatın. Camilerinizi doldurun. Özellikle camilerinizi çocuklarla, gençlerle şenlendirin. Hem devlet memuru olarak hem de inancımız gereği büyük sorumluluklarınız var. Bunları layıkıyla yapmalıyız” dedi.

Toplantı sonunda imamların taleplerini dinleyen Vali Bilmez, buradan Özalp 2. Hudut Tabur Komutanlığı’na geçti. Komutandan sorumluluk alanı ve sınırlarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez, son olarak İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Karşılama mangasını selamlayan Vali Bilmez, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirip, İlçe Jandarma Komutanından sorumluluk bölgesiyle ilgili bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Vali Bilmez’e Özalp ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kamu kurum müdürleri ve Van Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları eşlik etti.