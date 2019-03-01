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Vali Bilmez’den VEDAŞ’a ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vangölü Elektrik Dağıtım A.

01 Mart 2019 Cuma 10:03
Vali Bilmez’den VEDAŞ’a ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’yi (VEDAŞ) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu tarafından Vali Bilmez’e enerji altyapısını güçlendirmek ve tüketici memnuniyetini geliştirmek amacıyla VEDAŞ’ın hayata geçirdiği projeler hakkında brifing verildi. Özelleşme sonrasında bölge genelinde 600 milyon TL yatırım yaptıklarını ifade eden Okuducu; “Bölgemizin enerji altyapısını güçlendirmek, tüketicilerimize batı standardının da üzerinde hizmet verebilmek, dolayısıyla da tüketici memnuniyetini artırmak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda sadece Van ilinde yaklaşık 300 milyon TL yatırım gerçekleştirdik” dedi.


Elektrik dağıtım sektöründe Türkiye’nin en büyük akıllı şebekesine sahip olduklarını ifade eden Okuducu, kaçak elektrik kullanımı ile de kararlı mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, özelleşme öncesinde yüzde 70’ler seviyesinde olan kayıp ve kaçak oranının 2019 yılı başında yüzde 50’nin altına düştüğünü vurguladı.


Vali Bilmez, brifing sonrasında VEDAŞ’ın önemli teknolojik yatırımları olan SCADA, OSOS ve Çağrı Merkezlerini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:03
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