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Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda; “Rahmet, mağfiret, manevi kurtuluş, yardımlaşma ve paylaşma duygularının yoğun olarak yaşandığı, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan’ı geride bırakarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. İnancımızda ve toplumumuzda çok özel yeri olan dini bayramlarımız; sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü gibi güzel hasletlerimizi pekiştirirken, dargınlıkları sona erdirmekte, barışa ve muhabbete vesile olmaktadır. Ramazan Bayramı’mızın sevinç ve mutluluklarımızı paylaşıp kat ve kat arttırmamıza, milli ve manevi birliğimizin en üst seviyede yaşanmasına, dostluklarımızın tazelenmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramda, başta anne ve babalarımız, eşimiz, çocuklarımız, akrabalarımız olmak üzere tüm dostlarımızı ve komşularımızı unutmayalım. Çevremizde bulunan yoksul, kimsesiz ve yetimlere, kahraman gazilerimize ve aziz şehitlerimizin ailelerine de daha özenle kucak açalım. Ayrıca valilik olarak bayramın huzur içinde kutlanması için her türlü tedbiri aldığımızı belirtir, vatandaşlarımızın da bayram sevincinin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uymasını hatırlatırız. Bu vesile ile bu vatan için canını veren aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, emanetleri olan ailelerinin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Yine kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor huzurlu bayramlar diliyorum. Başta Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere, güvenlik güçlerimiz, görev başındaki kamu personelimiz ve tüm vatandaşlarımızın sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:19
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