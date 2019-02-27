Vali Bilmez’den kurum ziyaretleri

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kurum ziyaretleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Şube Başkanlığını ziyaret etti.

İlk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne giden Vali Bilmez, İl Müdürü Abidin Göksoy’u makamında ziyaret etti. Kurumun işleyişi ile ilgili Göksoy’dan bilgi alan Vali Bilmez, servisleri gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Vali Bilmez, Sosyal Güvenlik Kurumunun Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olduğunu belirterek, Göksoy’a verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek ziyaretini tamamladı.

Daha sonra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçen Vali Bilmez, İl Müdürü Abdurrahman Çohaz tarafından karşılandı. Vali Bilmez, bürolarda görevli personelle tanıştıktan sonra Çohaz’ın makamına geçerek kurumun yapısı, işleyişi, koruyucu aile, vatandaşlara verilen sosyal ve ekonomik destek ve engelli vatandaşlara verilen hizmetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, sosyal devlet olmanın temel amaçlarından birinin de vatandaşların insanca yaşamasını sağlamak olduğunu belirterek, Çohaz’a çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Feyyaz Tokar Eğitim Parkını ziyaret ederek burada eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Van’da yıllardır faaliyetlerini sürdüren kurumda, gönüllü eğitmenler aracılığıyla her yıl ilköğretim çağındaki yüzlerce çocuğa eğitim desteği sunulduğu bilgisini Vali Bilmez ile paylaşan Feyyaz Tokar Eğitim Parkı Yöneticisi Rezzan Bayram, parkta çocukların; ‘eğlenerek öğren matematik fen, okuyorum oynuyorum, düşler atölyesi, drama atölyesi ve kodlama’ eğitimini içeren çeşitli etkinliklerle geleceğe hazırlandığını kaydetti.

Parkı gezerek incelemelerde bulunan ve atölyelerde etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya gelen Vali Bilmez, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Feyyaz Tokar Eğitim Parkında çok güzel ve anlamlı faaliyetler yürütüldüğünü dile getirerek, kurumun yöneticilerine ve gönüllü eğitmenlere teşekkür etti.

Vali Bilmez, son olarak Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Şube Başkanlığını ziyaret etti. Şube Başkanı Tamer Özsoy ve üyelerle görüşen Vali Bilmez, TÜGVA’nın Van’da yaptığı ve planlanan faaliyetler ile ilgili bilgi aldı. Başkan Özsoy ve yönetimine başarı dileyen Vali Bilmez vakıf binasından ayrıldı.