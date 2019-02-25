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Vali Bilmez’den İş-Kur İl Müdürlüğüne ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Mehmet Salih Serçe’den kurumun işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
Vali Bilmez’den İş-Kur İl Müdürlüğüne ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Mehmet Salih Serçe’den kurumun işleyişi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Mehmet Emin Bilmez, kamu kurum ve kuruluşları ziyareti kapsamında gittiği İş-Kur’da Müdür Mehmet Salih Serçe ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Buradan Müdür Serçe’nin makam odasına geçen Vali Bilmez, ilk olarak idari personelle tanıştı. Daha sonra İl Müdürü Serçe tarafından Vali Bilmez’e kurumun genel işleyişi, iş gücü piyasası, iş başvuruları, istihdam için verilen destekler, işverenlerle yapılan görüşmeler, tekstil kentteki ve çağrı merkezlerindeki istihdamlarla ilgili genel bilgiler aktarıldı.


Vali Bilmez, İş-Kur’un önemli bir kurum olduğunu belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Müdür Serçe ve personeline teşekkür etti. Vali Bilmez, bilgilendirmenin ardından kurum bünyesinde oluşturulan ve dezavantajlı grupların iş bulmaları için 3 iş kulübü liderinin eğitim verdiği birimin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Daha sonra kurum binasını gezen Vali Bilmez, günün anısına fotoğraf çektirerek ziyaretini tamamladı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:29
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