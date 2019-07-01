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Vali Bilmez’den ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
Vali Bilmez’den ‘Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’ mesajı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 93. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu, denizlerimize sahip çıkma bilincinin vatandaşlarımızda gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kabotaj Kanunu ile ülkemiz, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyeti son bulmuştur. Limanlarımızda her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına tanıyan bu kanun, önemli bir kazanım olarak tarihe geçmiştir. Güçlenen altyapısı, modern tersaneleri ile denizcilik sektörü ülkemize ekonomik anlamda büyük katkı sunmaktadır. Bu anlamda Türkiye’nin en büyük ve önemli bir değeri olan Van Denizi de bölgede yaşayan binlerce insanın geçim kaynağı olmuştur. İlk kez farklı bir uygulama ile 2005 yılında Kabotaj Bayramı’nın Van Denizi’nde yapılması, Van Denizi’nin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Ayrıca Türkiye’nin en büyük feribotları da Van Denizi’nde hizmet vermektedir. Van Denizi’nin korunması ve daha verimli kullanılması için elbirliği ile çalışmamız büyük önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyor, denizcilik sektörünün gelişiminde emeği geçenlere ve tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:55
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