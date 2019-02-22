Vali Bilmez’den DAKA ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kamu kurumları ziyaretleri kapsamında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlk olarak DAKA’ya ziyaret gerçekleştiren Vali Bilmez, Genel Sekreter Halil İbrahim Güray’dan kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. DAKA hizmet binasındaki incelemeleri sırasında personelle de tanışan Vali Bilmez, düzenlenen toplantıda DAKA’nın Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sürdürdüğü ve planlanan yatırımları hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda ajansın; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş illerinde faaliyet gösterdiğini anlatan Güray, kurumun önemli projelerinden tekstilkent, Fuar ve Kongre Merkezi ve Urartu Müzesi ile ilgili gelişmeleri de paylaştı.

Sunum sonrası yaptığı konuşmada, DAKA’nın güzel işler yaptığını ifade eden Vali Bilmez, “Kurumun hem özel sektör hem de resmi kurumlara proje anlamında önemli destekler vermiş. İllere göre desteklediğiniz projeleri gördük. Cazibe merkezleri programı kapsamında tekstilkent, Urartu Müzesi ile Fuar ve Kongre Merkezi önemli projeler. Müze yapılmış ve bitmiş. Geçen yıl ilimiz çok turist almış. Van’ın turizmde ciddi bir potansiyeli var” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Van tanıtım filmi ile sona erdi.

Buradan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne geçen Vali Bilmez, İl Müdürü Nevzat İnanç tarafından karşılandıktan sonra toplantı salonunda sunum eşliğinde kurum hakkında bilgilendirildi. İnanç, kurumun teşkilat yapısı, personel ve araç durumu, bütçesi, tesisleri, kurum bünyesindeki müdürlükler ve faaliyetlerle devam eden projeleri anlattı. Sunumda İnanç,Van’daki spor kursları, antrenör ve sporcu sayıları, spor branşları, kulüp sayıları ile son yıllarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde edilen dereceleri de aktardı.

Vali Bilmez ise, Van’ın genç nüfusa sahip bir kent olduğunu ve gençlik hizmetlerine çok önem verdiklerini söyledi. Kurum tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen hizmetlerin ve önümüzdeki dönemde hayatta geçirilecek çalışmaların kıymetli olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Çocuklar ve gençler kötülüklerden uzak tutulmalı ve iyi aktivitelere yönlendirilmelidir. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Milli ve manevi değerlerin bilincinde olan gençlik yetiştirmeliyiz. Gençlere ve çocuklara yönelik projelere öncelik vermeliyiz. Gençlerimizle ilgilenelim. Gençlerimizi okumaya teşvik edelim. Çocuklarımıza ve gençlerimize sevgiyle yaklaşalım. Sadece fiziki imkânlar sunmak yeterli gelmez. Çocuklarımızın ve gençlerimizin gönüllerine de dokunacak projeler üretelim” dedi.

Vali Bilmez, tamamlanan sunumun ardından bir süre idarecilerle görüştükten sonra ziyaretini tamamladı.