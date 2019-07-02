Vali Bilmez’den Çatak’a ziyaret

VAN (İHA) – Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesini ziyaret ederek, çeşitli temaslarda bulundu.

Sabah saatlerinde Çatak ilçesine gelen Vali Bilmez, ilk olarak Kaymakam Hamza Türkmen ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ile görüştü.

Hükümet konağı önünde Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Naci Akkaş ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, kaymakamlık makamına geçti. Kaymakam Türkmen’den ve kurum amirlerinden ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Vali Bilmez, buradan belediyeye geçti.

Yeni seçilen Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından karşılanan Vali Bilmez, başkanın makam odasına geçerek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Bir süre burada sohbet eden Vali Mehmet Emin Bilmez’e, Başkan Abdurrahman Şeylan tarafından ziyaret anısına kilim hediye edildi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından ikram edilen kahvaltının ardından ilçeden ayrıldı.