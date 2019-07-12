Vali Bilmez’den Bahçesaray ilçesine ziyaret

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek, Kaymakam Onur Şatıroğlu ve Belediye Başkanı Meki Arvas ile görüştü.

Sabah saatlerinde Bahçesaray ilçesine gelen Vali Bilmez, ilk olarak kaymakamlığı ziyaret etti. Hükümet konağı önünde Kaymakam Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Meki Arvas, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, kaymakamlık makamına geçti. Kaymakam Şatıroğlu’ndan ve kurum amirlerinden ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Vali Bilmez, buradan belediyeye geçti.

Yeni seçilen Belediye Başkanı Meki Arvas tarafından karşılanan Vali Bilmez, başkanın makam odasına geçerek hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Bilmez, Belediye Başkanı Arvas ile belediyenin genel durumu, ilçeye yapılacak yatırımlar ve hizmetlerle ilgili değerlendirme yaptı.

Kaymakamlık ve belediye başkanlığı ziyaretinin ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, Müküs Çayı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.