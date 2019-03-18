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Vali Bilmez’den ’18 Mart’ mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:18
Vali Bilmez’den ’18 Mart’ mesajı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Bilmez, yayımladığı mesajda, “Aziz şehitlerimiz, Türk milleti olarak, sizlerin bize bıraktığı şanlı tarihimizle gurur duyuyor ve gelecek nesillerimize aynı bilinçle aktarmanın gayretiyle hareket ediyoruz.


Tarihimize yazılan kahramanlık destanlarımızdan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünde, bizlere huzur ve güven içerisinde yaşadığımız bu kutsal vatanı canlarını feda ederek bırakan başta Zeve şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu bizlere ki; tarihimiz böylesi kahramanlıklarla doludur. Bu kahramanlıkların en önemlisi şüphesiz ki istiklal mücadelemizin dönüm noktalarından olan Çanakkale Zaferi’dir. Bu zafer, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’iyle, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi ile bir bütün olmuş milletimizin kardeşliğinin simgesidir. İşte bu anlayışla vatanı, bayrağı, mukaddesatı, namusu korumak için Malazgirt, Çanakkale, Zeve’de ve terörle mücadelede canını hiçe sayarak şehit olan kahramanların torunları olarak mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. İşte bu ruhla ve yüce Allah’ın izniyle ilelebet hainlere, zalimlere, bu milletin birlik ve dirlik içerisinde güçlenip büyümesini istemeyenlere ve vatanımıza göz diken art niyetlilere asla fırsat vermeyeceğiz. Bizler, şühedanın niçin can verdiğini idrak eden bir nesiliz. Bunu 15 Temmuz’da bütün dünyaya gösterdik. Milletimiz, adeta kurtuluş mücadelesi ruhuyla hareket ederek bir kez daha en güçlü birlikteliğini göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir. Bu vesileyle başta bu şehitlikte yatmakta olan kahramanlar olmak üzere, bu kutsal topraklar için canını veren tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.


Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:18
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