Vali Bilmez, Yılmaz çiftinin mutluluğuna ortak oldu Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Müftülüğünde nikâhını kıyıp valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çifti makamında ağırlayarak tebrik etti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Müftülüğünde nikâhını kıyıp valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çifti makamında ağırlayarak tebrik etti.

Hatay’ın Belen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hamdi Yılmaz, Yeşim Yılmaz ile resmi nikahını Tuşba Müftülüğünde kıydıktan sonra Van Valiliği binası önünde üniformasıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği esnada valilik personeli tarafından fark edilerek, Vali Mehmet Emin Bilmez’e bildirildi. Vali Bilmez de, Yılmaz çiftini makamına davet ederek bir süre sohbet etti. Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Vali Bilmez, nikâh hediyesi olarak altın taktığı çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.