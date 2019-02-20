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Vali Bilmez, Yılmaz çiftinin mutluluğuna ortak oldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Müftülüğünde nikâhını kıyıp valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çifti makamında ağırlayarak tebrik etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:30
Vali Bilmez, Yılmaz çiftinin mutluluğuna ortak oldu

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba Müftülüğünde nikâhını kıyıp valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren çifti makamında ağırlayarak tebrik etti.


Hatay’ın Belen İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Hamdi Yılmaz, Yeşim Yılmaz ile resmi nikahını Tuşba Müftülüğünde kıydıktan sonra Van Valiliği binası önünde üniformasıyla hatıra fotoğrafı çektirdiği esnada valilik personeli tarafından fark edilerek, Vali Mehmet Emin Bilmez’e bildirildi. Vali Bilmez de, Yılmaz çiftini makamına davet ederek bir süre sohbet etti. Çifti tebrik ederek mutluluklar dileyen Vali Bilmez, nikâh hediyesi olarak altın taktığı çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:30
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