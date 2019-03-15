0553 313 94 23

Vali Bilmez, Tuşba ilçesinde görevli muhtarlarla toplantı yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba İlçesinde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

15 Mart 2019 Cuma 18:59
Vali Bilmez, Tuşba ilçesinde görevli muhtarlarla toplantı yaptı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Tuşba İlçesinde görevli muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.


İskele Öğretmenevinde yapılan toplantıda konuşan Vali Bilmez, bundan sonra sık sık muhtarlarla bir araya geleceklerini söyledi. Muhtarlara büyük önem verdiklerine dikkat çeken Vali Bilmez, “Buradaki toplantımızın amacı sohbet etmek ve yapılan yatırımları, hizmetleri masaya yatırmaktır. Muhtarların mahallelerinde, köylerinde en ücra yerleşim merkezlerinde devletin temsilcisidir. Ayrıca vatandaş tarafından seçildiği için de vatandaşın temsilcisi, kanaat önderi, gibi birçok konuda taraftır” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara verdiği önemi de hatırlatan Vali Bilmez, ”Muhtarların sosyal hakları çok iyi bir konuma getirildi. İçişleri Bakanlığı’nda Muhtarlar Daire Başkanlığı kuruldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyelerinde de bu daire aktif hale getirildi. Muhtarların sorunlarıyla direkt olarak ilgileniliyor. En küçük bir talep, sorun anında cevap buluyor. Bugün de yaptığımız toplantıda birçok yatırımcı kurum temsilcisi ve Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili daire başkanları hazır bulunuyor. Biz hizmet için varız. Sizlerde devletinize, şehrinize, milletinize sahip çıkın. Tuşba sonradan kurulan ve hızla gelişen büyüyen bir ilçe. Bizler ilçemizin gelişimine katkı sunmalıyız. Burada huzur ve güven ortamı sağlamamız gerekir. Terörle mücadelede çok başarılı sonuçlar elde edildi. İnşallah terör artık etkisini kaybetti. Yapacağımız çalışmalarla burada ekonomik olarak ta kalkınma yaşanacak ve başta işsizlik olmak üzere sorunlarımız kısa zamanda çözülecek” şeklinde konuştu.


Vali Bilmez, konuşmasının ardından muhtarlara söz vererek sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Toplantıya, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kamu kuruluşları müdürleri ve Van Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili daire başkanları da katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’li Canikli: "Hiçbir firmamızın kapanmasına izin vermeyeceğiz”
    1. AK Parti’li Canikli: "Hiçbir..
    2. Ünlü futbolcu Jacques Faty’ın..
    3. 3 kulüpten Şenol Güneş'e büyük tepki!
    4. Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı..
    5. Sivil toplum kuruluşlarından ezana..
    6. Malezya'da 4 milletvekili daha..
    7. Otobüs koltuğu arasına sakladığı..
    8. Park etmeye çalıştığı aracıyla bahçeye..
    9. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
    10. Bingöl'de çığ düştü
    11. Eğitim-Bir-Sen’den sınava hazırlık..
    12. Çin'de Cannavaro dönemi
    13. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    14. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    15. MÜSİAD’dan Yeni Zellanda’da ki..
    16. Mescide saldırdılar! Bir alçaklık daha
    17. Beykoz’a yeni okul
    18. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    19. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    20. Trump'tan NATO'ya yeni komutan ataması
    21. Denizli'de kaçak kazı operasyonu: 17..
    22. İdealtepelilerden Başkan Kılıç’a tam..
    23. İrem Su, son yolculuğuna duvağıyla..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te
    25. Başkan Ali Çetinbaş: "31 Mart,..
    26. Malatya’da uyuşturucu ticaretine 5..
    27. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    28. Bilal Erdoğan’dan Yeni Zelenda..
    29. Galatasaray'da Bursaspor maçı..
    30. İbrahim Yalçın GAÜN’lü öğrencilerle..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı