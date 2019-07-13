Vali Bilmez, partilerin il başkanlarıyla bir araya geldi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, kentteki siyasi parti il başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Van’da temsilciliği bulunan parti başkanlarıyla Valilik Hüsrev Paşa Toplantı Salonunda bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, ilde temsilcileri bulunan parti başkanları ile birlikte kentin sorunlarını tartışarak bu sorunlara çözüm getirmenin önemini vurguladı. Bu sayede de toplumun kutuplaşmasının engelleneceğini ve gençlere örnek olunacağını dile getirdi. Vali Bilmez, “Hep birlikte birlik olup ilimizi geliştirmeliyiz. İlimizin insanlarını birbirine kaynaştıralım. Bize düşen birbirimize saygı göstermek, hoşgörüyü yaymaktır” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yaklaştığını da dile getiren Vali Bilmez, hain darbe girişiminin toplumun belli bir kesimine değil toplumun geneline yapılan bir kalkışma olduğunu söyledi. Vali Bilmez, “Hain kalkışma aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Milletimizin kimi sokaklara indi, kimi dua etti, kimi tankların durmasını sağladı. Yani toplumun bütün kesimi Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak büyük bir destansı zafere imza attı. Bunları unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Gençlerimize, çocuklarımıza bugünün önemini tam anlamıyla anlatmalıyız. Bu anlamda da bizlere çok büyük görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kentte birçok etkinliğin yapılacağını hatırlatan Vali Bilmez, “15 Temmuz akşamı nasıl her kesimden vatandaşımız sokaklara çıktıysa, bugünde de toplumumuzun her kesiminden vatandaşımızın bu anlamlı güne katılması gerektiğine inanıyorum. 15 Temmuz günü belli bir grubun etkinliği değil, milletin etkinliği olsun. O zaman tam anlam kazanır ve temsil edilir. Burada olan olmayan bütün parti başkanlarımızdan bu konuda hassas davranmasını istiyoruz. Bu toplantımız ilk oldu. İnşallah bundan sonra da bu toplantıların devamını getireceğiz. Toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.