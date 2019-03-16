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Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 13:34
Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Bilmez, Van’ın en önemli sorunun güvenlik buna bağlı olarak ta işsizlik olduğunu söyledi.


İpekyolu Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk yaptı. İpekyolu ilçesinin 312 bin nüfusa sahip olduğunu anımsatan kaymakam Öztürk, mevcut 50 mahalle muhtarıyla çok uyumlu bir çalışma yürüttüklerine dikkat çekti. Kaymakamlık ve belediye olarak hiç ayrım yapmadan en ücra mahallelere kadar her alanda vatandaşa hizmet götürdüklerini vurgulayan Kaymakam Öztürk, vatandaşların da bu hizmetlerden memnun olduğunu söyledi.


Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, toplantının amacının sorunların tespit edilerek çözüm yollarının bulunması olduğunu dile getirdi. Muhtarların devletin önemli bir unsuru olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı muhtarlar toplantısını yerelde de devam ediyoruz. Muhtar sosyal birçok etkinliğin içinde olan bir kişilerdir. Muhtarlık vatandaşın sorunlarını kamu kurumlarına ulaştırıp çözüm bulmak için çalışan bir kuruluştur. Devlet muhtarlara çok önem veriyor. Muhtarların etkinliğinin arttırılması için İçişleri Bakanlığı bünyesinde daire başkanlığı kuruldu. Artık muhtarların muhatap olduğu bir başkanlık var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan düzenli olarak muhtarlarla toplantı yapıyor. Muhtarların sosyal hakları düzenlendi ve iyileştirildi. Prestijleri de arttı” dedi.


Muhtarlarla sık sık bir araya geleceklerini ifade eden Vali Bilmez, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bölgenin işsizlik sorunu olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, işsizliğe de güvenlik sorunlarının sebep olduğunu dile getirerek, “Bu devlet bu topraklar üzerinde yaşayan herkesin devleti. Herkes bu devletin sahibidir. Bayrak herkesin bayrağıdır. Bu ülke ve bayrak bizim. Eskiden yol açılsın, stabilize yapılsın isterdik. Şimdi artık sıcak asfalt istiyoruz. Vatandaşın devletten her türlü hizmeti istemeye hakkı var. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz hiçbir mahalleli de kendisini öteki görmesin. Herkese yaklaşımımız eşittir. Ancak devletinde kanunları düzeni var. Devlet te vatandaşından sadakat ister. Bizim kentimizin en büyük sorunu işsizlik. Bunun sebebi de güvenliğin olmaması. Bu işsizlik sıkıntısının ortadan kaldırılması için buralara iş adamlarının yatırım yapması gerekiyor. Buraya yatırım gelmedikçe işsizlik te, sorun da bitmez. Kentimiz yatırım açısından çok uygun bir il. Ekonomik anlamda potansiyeli var. Van sadece kendisine değil birkaç Van’ın işsiz insanlarını da istihdam edecek potansiyele sahiptir. Asayiş ve huzura ihtiyacımız var. Kentimize, ülkemize, çocuklarımıza huzurumuza sahip çıkalım” şeklinde konuştu.


Toplantı muhtarların sorun ve taleplerini iletmesiyle ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.


Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri ile muhtarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:34
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