0553 313 94 23

Vali Bilmez: “Bu bölgeye, terör büyük zarar vermiştir”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, terörün bu bölgeye acı ve sıkıntı getirdiğini belirterek, “Bu bölgeye, terör büyük zarar vermiştir.

22 Şubat 2019 Cuma 17:40
Vali Bilmez: “Bu bölgeye, terör büyük zarar vermiştir”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, terörün bu bölgeye acı ve sıkıntı getirdiğini belirterek, “Bu bölgeye, terör büyük zarar vermiştir. Bu bölgenin normalleşmesine engel olmuştur” dedi.


Vali Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesi sınırları içerisindeki Yeşilköy ve Yeniköşk mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelip hasbihal etti. İlk olarak Van-Erciş karayolu üzerindeki Yeşilköy Mahallesi’ne giden Vali Bilmez’i, Muhtar Yusuf Özaral ve mahalleliler karşıladı. Buradan mahallenin taziye evine geçen Vali Bilmez, mahallelilerle hasbihal ederek sıkıntılarını dinledi. Vali Bilmez, yaşanan sorunların elbirliği ile çözülebileceğini belirterek, vatandaşlardan birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesini istedi. Daha önce Van’da çalıştığını belirten Vali Bilmez, Van’ın sosyal anlamda çok değiştiğini ifade etti. Van’da işsizliğin büyük bir sorun olduğunu ifade eden Vali Bilmez, bu sorunun çözümü için huzur ve güvenliğin sağlanması gerektiğini ifade etti.


Terörün bu bölgeye acı ve sıkıntı getirdiğini belirten Vali Bimez, “Bu bölgeye terör büyük zarar vermiştir. Bu bölgenin normalleşmesine engel olmuştur. Bu sorun çözülürse, burada işsizlik ve diğer sorunlar da çözülür. İş insanları gelir ve buraya yatırım yapar. İşsizlik çözülür ve gençler iş, aş sahibi olur. Gençlerimize sahip çıkmalıyız. Ülkemize, şehrimize, mahallemize, köyümüze sahip çıkalım” dedi.


Vali Bilmez, daha sonra yine Van-Erciş karayolu üzerindeki Yeniköşk Mahallesi’ne geçti. Burada Muhtar Ömer Aktaş ve mahalleliler tarafından karşılanan Vali Bilmez, taziye evinde mahallelilerle çay içip sohbet etti.


Burada da birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Bilmez, sıkıntı ve sorunları dinledikten sonra mahalleden ayrıldı.


Vali Bilmez’e mahalle ziyaretlerinde Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, Tuşba ilçesindeki kamu kurum müdürleri de eşlik etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'daki FETÖ/PDY davası
    1. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    2. "Bu memleketin herkesi kucaklamaya..
    3. Bu hafta en çok altın kazandırdı
    4. Çukurova Basketbol'un rakibi Famila..
    5. 51 yıllık muhtar yeniden aday oldu!
    6. HSK, kararname prensiplerini açıkladı
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. "ABD'nin Venezuela'daki..
    9. Erzurum Ticaret Borsası
    10. CHP Akçadağ İlçe Başkanı istifasını..
    11. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    12. Buzağı destek ödemeleri başlıyor
    13. Borsa günü yükselişle tamamladı
    14. Pakistanlı heyetin Bilecik ziyareti
    15. Başkan Adayı Şekerdağ, Milletvekili..
    16. Polatlı'daki patlama
    17. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 6..
    18. Yüksekova’da sokak hayvanları için..
    19. Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler..
    20. Yünkül’den döner sermaye açıklaması
    21. Protez göz nedir? Protez göz nasıl..
    22. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında karar
    23. Araştırmacı-Yazar Can Acun..
    24. Yargıtay Başkanı Cirit,..
    25. Özbelsan’ın yeni tesisleri hizmete..
    26. Elektronik eşya ve motosiklet..
    27. Çin ve Suudi Arabistan'dan "Kuşak ve..
    28. Hamas'tan "İsrail'le normalleşmenin..
    29. Lokanta Ve Pastacılar Odasından..
    30. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal:..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia! "Bence CHP baharı yakın"
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Yerli otomobil için flaş açıklama: Fabrikanın kurulacağı şehir...
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?