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Vali Bilmez: “Bölgemizde en büyük sorunun işsizlik”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgede en büyük sorunun işsizlik olduğunu bildiğini belirterek, “Ancak bu bölgede bir de güvenlik problemi var.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
Vali Bilmez: “Bölgemizde en büyük sorunun işsizlik”

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bölgede en büyük sorunun işsizlik olduğunu bildiğini belirterek, “Ancak bu bölgede bir de güvenlik problemi var. Eğer iş adamlarını buradan kaçırırsak, kimse gelip burada fabrika açıp gençlerimize iş vermez” dedi.


Sabah saatlerinde Gevaş Hükümet Konağı önünde Kaymakam İshak Çınar ve protokol tarafından karşılanan Vali Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak Kaymakam Çınar’ın makamında sunum eşliğinde ilçenin genel durumu ile ilgili bilgi aldı. Buradan Gevaş Adliyesine geçen Vali Bilmez, Cumhuriyet Savcısı Bekir Burak Erdemir tarafından adli durumla ilgili bilgilendirildi. Daha sonra Gevaş Belediyesini ziyaret eden Vali Bilmez’e, Belediye Başkanı Sinan Hakan tarafından ilçede yürütülen belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verildi.


Ardından ilçe merkezindeki esnafı ziyaret eden Vali Bilmez, sorun ve talepleri yerinde dinleyerek, esnafa hayırlı kazançlar diledi. Vali Bilmez, esnaf ziyareti sonrası muhtarlarla Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan toplantıda, Kaymakam İshak Çınar selamlama konuşması yaptı.


Sözlerine Gevaş ilçesinin güzel bir değişim dönüşüm süreci geçirdiğini dile getirerek başlayan Vali Bilmez, Gevaş’ın sağlıkta, eğitimde ve birçok yönde gayet önemli bir mesafe kat ettiğini ifade etti. Muhtarlık şartlarının iyileştiğini ve son zamanlarda tercih edilen bir meslek olduğunu belirten Vali Bilmez, devlet ve hükümetin nezdinde de hatırı sayılır bir yeri olduğunu söyledi. Muhtarların mahallelerinde düzeni sağlamak için seçilmiş, devletin temsilcisi ve devlet tarafından görevlendirilmiş insanlar olduğunu anımsatan Vali Bilmez, “Bundan dolayı muhtarların görev ve sorumluluğu büyüktür. Bu sorumlulukların layıkıyla yerine getirilmesi gerekir. Memleketimize, kentimize, köyümüze, beldemize sahip çıkalım. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine sahip çıkalım. Bölgemizde en büyük sorunun işsizlik olduğunu biliyorum. Ancak bu bölgede bir de güvenlik problemi var. Bundan dolayı yatırımcılar, iş adamları bu bölgeye gelmek istemiyor. Burada iş alanları açılsa, ekonomi düzelirse işsizlik azalır. Sorunlar da bununla birlikte azalacaktır. Eğer iş adamlarını buradan kaçırırsak, kimse gelip burada fabrika açıp gençlerimize iş vermez. Biz gençlerimize iş bulmak zorundayız. Onun için bize destek olmanız lazım. Güzel bir ilde, bir ilçede yaşıyoruz. Bunun değerini bilmemiz lazım. Önümüzdeki seçimde tekrar aday olan muhtar arkadaşlarımıza başarılar dilerim. İnşallah sorunsuz bir şekilde demokrasi içinde bu seçimi de atlatırız” ifadelerini kullandı.


Toplantı sonunda muhtarların taleplerini ve sorunlarını da dinleyen Vali Bilmez, buradan beraberindekilerle Selçuklular zamanında yapılan İzzettinşir Camii ve Külliyesine geçerek caminin mimarisi, yapılış tarihi hakkında cami imamında bilgi aldı.


Buradaki incelemesini tamamlayıp İlçe Jandarma Komutanlığına geçen Vali Bilmez, karşılama mangasını selamladıktan sonra askerlerle hatıra fotoğrafı çektirip, İlçe Jandarma Komutanından sorumluluk bölgesiyle ilgili bilgi aldı. Son olarak İlçe Emniyet Amirliğine geçen Vali Bilmez, polisin sorumluluk alanı ile ilgili emniyet amirinden bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.


Vali Bilmez’e, Gevaş ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kamu kurum müdürleri ve Van Büyükşehir Belediyesinden ilgili daire başkanları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
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