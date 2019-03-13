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Vali Bilgin Lüleburgaz SODAM çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Umutlu Yarınlar Projesi kapsamında Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:36
Vali Bilgin Lüleburgaz SODAM çalışmalarını inceledi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Umutlu Yarınlar Projesi kapsamında Lüleburgaz Sosyal Dayanışma Merkezinde (SODAM) gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilgin ardından 1992 ve 1994’te şehit olan Ethem Yüksek ile Aydın Mutlu’nun ailelerini ziyaret etti.


Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ile birlikte ilçede birtakım incelemelerde bulundu. Bilgin ilk olarak uğradığı SODAM’da kursiyer kadınların yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Vali Bilgin ardından 1992 yılında Şırnak’ta 66 silah arkadaşıyla birlikte çığ altında kalarak şehit olan piyade komando çavuş Ethem Yüksek’in ailesini ziyaret etti. Bilgin daha sonra 1994 yılında Bitlis’te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan piyade komando onbaşı Aydın Mutlu’nun ailesine uğradı. Her iki şehit ailesinin sorunlarını dinleyen Bilgin ardından ilçeden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:36
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