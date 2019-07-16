0553 313 94 23

Vali Bilgin: "İçki masalarında ’yaşasın darbe’ diyen belediye başkanlarını lanetliyorum"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 15 Temmuz 2016 gecesi bazı siyasetçilerin içki masalarında ’yaşasın darbe’ dediğini söyleyerek, "Onları lanetliyorum" dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:04
Vali Bilgin: "İçki masalarında ’yaşasın darbe’ diyen belediye başkanlarını lanetliyorum"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 15 Temmuz 2016 gecesi bazı siyasetçilerin içki masalarında ’yaşasın darbe’ dediğini söyleyerek, "Onları lanetliyorum" dedi.


Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanında düzenlen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz 2016 gecesi bazı siyasetçilerin kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanları olduğunu ve lanetlediğini söyledi. Bilgin "Bazı siyasetçiler maalesef içki masalarında eğlenirken, kumar masalarında kendi iline, kendi belediyesine hizmet etmesi gerekirken Bulgaristan’ın bir şehrine gidip kumar masalarında, içki masalarında yaşasın darbe diyen belediye başkanlarını lanetliyorum. Aldığı para onlara haram olsun, onların belediye başkanlığına yazıklar olsun. Bulgaristan’da sizlere zulüm yaparken bu aziz millet, bu aziz vatandaşlarımız, Kırklareli’nin namuslu insanları buraya Bulgaristan’dan göç eden insanlara kucak açmıştır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    1. Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    2. Sarıcaoğlu: “Bu millet bayrağına..
    3. Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü
    4. Tele sıkışan tilkiyi kurtardı
    5. S-400'leri taşıyan 11. uçak Mürted..
    6. Malatya’da 15 Temmuz anma etkinlikleri..
    7. Demiroğlu Bilim Üniversitesi doktor..
    8. Duterte İzlanda'yla ilişkileri kesebilir
    9. Başkan Avdagiç’ten gençlere başarı..
    10. Yerli oyun geliştirme şirketinden..
    11. Gönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp..
    12. Nuri Bilge Ceylan Sinemasına dair..
    13. Varto’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    14. Narman’da 251 şehit anısına 251 çam..
    15. Ünlülerin kestane balı Ordu’dan
    16. Şehit annesi 15 Temmuz’da hıçkıra..
    17. Piyasa güne artı rezervle başladı
    18. Vali Bilgin: "İçki masalarında..
    19. Kuyucak’tamehterli ‘Demokrasi ve..
    20. Altınköy ilaçlandı
    21. İŞKUR iş ilanları İŞKUR kamu personeli..
    22. Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6..
    23. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    24. ABD medyası dikkat çekti: İşte..
    25. S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
    26. Başkan Yılmaz, yaz eğitim kampına..
    27. (Özel) Tarihi eser için değil, taze..
    28. Hamileler uzun yolculuklara çıkabilir..
    29. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre..
    30. Rus savaş gemileri Boğaz'dan böyle geçti
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    Erdoğan'a kin kusan Engin Özkoç'un Fetullah Gülen'in dizinin dibinde oturduğu ortaya çıktı
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler