Vali Bilgin: "Büyüklerimize sahip çıkmak, korumak asli görevimizdir"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız olmakla birlikte, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteren geleceğimize ışık tutan bireylerdir. Büyüklerimize sahip çıkmak, korumak asli görevimizdir" dedi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugünümüzü borçlu olduğumuz büyüklerimize sahip çıkmak, korumak hepimizin asil görevlerinin başında gelmektedir. Bizleribüyük bir özveriyle yetiştirip bugünlere getiren yaşlılarımız dünün gençleri, bugünün yaşlıları, bizim hayatımızda ve gönlümüzde özel bir yere sahiptir. Onlara hassasiyetle yaklaşmak, toplumda hak ettikleri yeri sağlayarak kendilerine bu duyguyu hissettirmek hem fert, hem de devlet olarak en öncelikli görevlerimizdendir. Toplumumuzda kültürümüzden kaynaklanan kuvvetli aile bağları nedeniyle çocuklarımızın geleceği ne kadar önemli ise yaşlılarımız da bizim için o kadar önemli ve değerlidir. Bu duygularla değerli büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyor, hayatlarının bundan sonrasını sağlıklı, mutlu geçirmeleri temennisiyle minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.