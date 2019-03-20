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Vali Bektaş’tan Cilas Şirketler Grubuna ziyaret

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Cilas Şirketler Grubuna nezaket ziyaretinde bulundu.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:00
Vali Bektaş’tan Cilas Şirketler Grubuna ziyaret

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Cilas Şirketler Grubuna nezaket ziyaretinde bulundu.


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş Devrek’te faaliyette bulunan Cilas Şirketler Grubuna ait Cilas Kauçuk ve Cilas Metal firmalarına nezaket ziyaretinde bulunarak Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak’tan firmanın çalışmaları hakkında bilgiler aldı.Vali Bektaş’a Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Mustafa Çufalı, Üniversite Genel Sekreteri Hayri Bulazer, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Gökçebey Kaymakamı Ö.Furkan Karakurt ve Devrek Meslek Yüksek Oklulu Müdürü Ferdi Kesikoğlu eşlik ettiler. Ziyarete gelen heyeti kapıda karşılayan İrfan Civak firma yetkilileri ile birlikte ziyaretçilere firmanın üretim hattını gezdirirken, Devrek’te üretilip Avrupa’ya ihraç edilen ürünler hakkında Vali Bektaş’a bilgiler verdi,Firmasına gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak,” Öncelikle bizlere ziyarette bulunan Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş’a ve beraberindeki heyete teşekkürlerimi sunarım. Valimiz, rektörümüz ve kaymakamlarımız ile B.E.Ü. Devrek Meslek Yüksek Okulunda açılması planlanan Aşçılık Bölümüne tahsis edilecek olan mutfak ekipmanları desteği için firma olarak her türlü yardıma hazırız” diye konuştu


Cilas Kauçuk firmasını ve İrfan Civak’ı yakından tanımaktan mutlu olduğunu ifade eden Erdoğan Bektaş ise ,” İlimize istihdam ve ekonomik anlamda katma değer oluşturan Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Cıvak’a bölgemize ve ülkemize sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemiz sınırları içindeyeni yapılacak olan yatırımlar içinkendilerine teşekkür ediyor, ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:00
  1. doğa

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