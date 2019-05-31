Vali Bektaş Ramazan Bayramı’nı kutladı

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Bektaş, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram günleri, milletimizin bir arada yaşama ve aydınlık bir geleceği bir arada kucaklama arzusunun tazelendiği, üzüntülerin, kaygıların ve sıkıntıların unutulduğu sevinçlerin arttığı, sevginin saygının ve hoş görünün pekiştiği özel günlerdir. Duyguların daha yoğun yaşadığı bugünlerde birbirimize ve ülkemize olan saygımız daha da artmaktadır. Bayramın kazandıracağı manevi anlayışla, sosyal dayanışma duygularımız zirveye ulaştırıp, yaşlılarımızı ziyaret edip, yoksul ve muhtaç durumda olanlara yardım elini uzatıp sevinçlerini olduğu kadar acılarını ve sıkıntılarını da paylaşmalıyız. Vatandaşlarımızın bu bayramı huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmeleri için bayram süresince görevi başında bulunan bütün güvenlik, zabıta, sağlık ve itfaiye personeli başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bayram ziyareti için yola çıkacak vatandaşlarımızın bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için trafik kurallarına uymaları gerektiğini tekrar ifade ediyorum. Bayramların anlamını ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde hatırlamayı, herkesin sevdikleriyle birlikte huzur içinde bir bayram geçirmelerini diliyor, bayramın hemşehrilerimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle saygı ve sevgilerimi sunuyorum."